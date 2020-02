Die Computerspieleplattform Roblox hat in einer Series-G-Finanzierungsrunde 150 Millionen US-Dollar frisches Kapital aufgenommen. Die Bewertung der Plattform liegt jetzt bei vier Milliarden Dollar. 115 Millionen vorwiegend junge Menschen verbringen monatlich insgesamt 1,5 Milliarden Stunden in der Online-Gaming-Umgebung Roblox. Um das Wachstum weiter anzuheizen, hat das Unternehmen 150 Millionen Dollar in einer Series-G-Finanzierungsrunde aufgenommen. Wie Wall Street Journal und Techcrunch übereinstimmend berichten, steigt der Wert des Unternehmens damit auf vier Milliarden Dollar. Vor ...

