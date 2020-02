FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der Dax hat nach US-Börseneröffnung seine Talfahrt noch einmal beschleunigt. Der deutsche Leitindex knickte am Donnerstag zuletzt um 3,91 Prozent auf 12 275,04 Punkte ein, nachdem er zuvor unter sein Vortagestief gerutscht war. Bei 12 202,71 Punkten würde er die Mitte Oktober 2019 nach oben gerissene Kurslücke wieder schließen. An der tonangebenden Wall Street sackten die wichtigsten Indizes zuletzt zwischen 2,9 und 3,3 Prozent ab.



Vor zehn Tagen noch hatte der Dax mit 13 795 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Ausgehend davon beläuft sich das Minus inzwischen auf mehr als 11 Prozent. Das Coronavirus mit seinen noch nicht abschätzbaren negativen Auswirkungen hält die Märkte unter Druck. Immer mehr Unternehmen geben Umsatzwarnungen für das erste Quartal heraus, zuletzt der US-Softwarekonzern Microsoft .



Auch für den EuroStoxx 50 ging es weiter abwärts. Der Leitindex der Eurozone büßte am Nachmittag 4,09 Prozent ein auf 3431,40 Punkte. Dies ist wie beim Dax das tiefste Niveau seit Oktober 2019./la/fba