Düsseldorf (ots) - Die sportwetten.de GmbH sponsert die diesjährigen Deutschen Snow-Volleyball Meisterschaften im bayrischen Oberstaufen (07.-08.03.2020) und ist damit erneut Partner des noch jungen Sportevents.Es ist die 3. Auflage des Turniers und das 2017 gegründete Unternehmen wird alle gängigen Promotionsflächen - online als auch vor Ort - mit Logopräsenzen bespielen. Im vorangegangenen Jahr in Willingen war sportwetten.de bereits Premium-Partner, in diesem Jahr wurde das Paket um einige Punkte erweitert.Acht Frauen- und acht Männerteams spielen im Oberstaufener Kurpark um den Meistertitel. sportwetten.de wird neben der offiziellen Titel- und Logorechte mit diversen Bandenpräsenzen am Center-Court sichtbar sein, zusätzlich wird das sportwetten.de-Logo die Spieler-Trikots zieren.Über sportwetten.de:Die sportwetten.de GmbH ist eine Tochter der börsennotierten pferdewetten.de AG mit Sitz in Düsseldorf. Mit der evidenten Domain www.sportwetten.de (http://www.sportwetten.de) sorgt man im deutschsprachigen Raum für Unterhaltung und hebt sich - bei aller Seriosität - durch humorvolle Aktionen und innovative Datenveredelung vom Wettbewerb ab. sportwetten.de ist offizieller Partner u.a. von Eintracht Braunschweig, KFC Uerdingen, der Eishockey Nationalmannschaft (DEB), der Kölner Haie, des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) und der Basketball Bundesliga (BBL). Weitere Informationen und Bildmaterial unter sportwetten.dePressekontakt:Ingo Pauling, Direktor sportwetten.de+49 211 78 17 82-35unternehmen@sportwetten.deOriginal-Content von: sportwetten.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129232/4532797