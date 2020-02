Isracann Biosciences Inc.: Isracanns Geschäftsleitung führt in Israel Ortsbesichtigung durch und trifft potenzielle KundenDGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Research Update Isracann Biosciences Inc.: Isracanns Geschäftsleitung führt in Israel Ortsbesichtigung durch und trifft potenzielle Kunden27.02.2020 / 16:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Isracanns Geschäftsleitung führt in Israel Ortsbesichtigung durch und trifft potenzielle KundenVANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 27. Februar 2020. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) (das "Unternehmen") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den Export nach Europa zu werden. Das Unternehmen gibt eine Zusammenfassung der Aktivitäten, Maßnahmen und Möglichkeiten, die kürzlich bei einem offiziellen Besuch ermittelt wurden, der viele Reisen durch Israel umfasste.Darryl Jones, CEO des Unternehmens, berichtet: "Unsere jüngsten Aktivitäten wurden von regionalen landwirtschaftlichen Interessenvertretern wahrgenommen, die sich mit potenziell wünschenswerten und strategisch wertvollen Möglichkeiten an uns gewandt haben. Wir reisten durch einen Großteil der südlichen Agrarregionen, um sowohl unsere aktuellen Anlagenbestände zu überprüfen als auch eine Reihe regionaler öffentlicher und privater Landpakete zu untersuchen, auf die wir aufmerksam gemacht wurden. Wir haben insbesondere mehrere private Betriebe zur Kenntnis genommen, die bedeutende Eigenschaften für eine schnelle Entwicklung mit einer Vielzahl vorhandener Infrastrukturanlagen bieten. Da es sich um private Landflächen handelt, besteht ein zusätzlicher Vorteil niedrigerer regulatorischer Hürden in Bezug auf Landnutzung und Genehmigung. Die Planung in dieser Region erfordert Voraussicht, und wir blicken immer in die Zukunft und auf Wachstumsmöglichkeiten. "Während des Besuchs fanden Treffen mit mehreren wichtigen Anbietern und Auftragnehmern statt, in denen laufende agronomische Pläne, Architektur- und Infrastrukturdetails, Bauvorschläge, Zeitpläne und Meilensteine besprochen wurden. Das Unternehmen ist über Berichte sehr erfreut, dass alle Aktivitäten im Einklang mit seinem Gesamtkonzept stehen und die verschiedenen Berater voll engagiert sind. Sie sind entweder bereit oder sie bereiten sich darauf vor, ihre jeweiligen Aufgaben zu übernehmen, während sich die bevorstehenden Meilensteine entwickeln.Matt Chatterton, Vice President of Operations bei Isracann, kommentiert: "Ich bin sehr zufrieden mit der Aktivität vor Ort und freue mich auf die Installation unserer Einrichtungen und die Aufnahme landwirtschaftlicher Aktivitäten.""Während der Reise hatten wir auch die Gelegenheit, mehrere Firmen und Einzelpersonen zu besuchen, die möglicherweise eine wichtige Rolle bei der Herstellung und/oder Forschung und Entwicklung von Produkten für die nationale und internationale Verbraucherzielgruppe spielen", erklärt Jones. "Wir haben einen vorläufigen Plan für Inlandsverkäufe und Exportprodukte, aber unsere gesteigerte Sichtbarkeit in Israel hat eine Reihe von Türen geöffnet. Dies hat zu interessanten Gesprächen über die Entwicklung neuer Produkte, Marketingaktivitäten sowie zu Gesprächen hinsichtlich zukünftiger Trends für Cannabisprodukte geführt. Dieser Besuch war ein großer Erfolg und hat mehrere neue Grundlagen geschaffen, einige interessante Möglichkeiten identifiziert und eine Reihe von Schlüsselfaktoren für Entwicklungen geklärt, die das Wachstum unterstützen und den Shareholder-Value steigern könnten."Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass es gemäß seinem Aktienoptionsplan einem neuen Berater des Unternehmens 400.000 Optionen zum Kauf von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Jede Option kann zu einem Preis von 0,51 Dollar pro Aktie für einen Zeitraum von zwei Jahren bis zum 25. Februar 2022 ausgeübt werden. Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es seine zuvor am 6. November 2019 angekündigte Vereinbarung für Investor Relations und Marketing mit CDMG Inc. verlängert, um die Öffentlichkeit für das Unternehmen zu sensibilisieren.IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS"Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und PresidentÜber Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ISCNF) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com.Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.27.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 27.02.2020