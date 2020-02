Die Nachfolgeplanung für den Head Client Business ist eingeleitet worden.Vaduz - Nach sieben Jahren an der Spitze des Geschäftssegments «Intermediaries & Private Banking» hat Christoph Mauchle die Absicht geäussert, im Verlaufe des Jahres aus der VP Bank auszuscheiden. Dieser persönliche Entscheid sei das Resultat der weiteren Lebensplanung von Christoph Mauchle und erfolge in bestem Einvernehmen mit dem Verwaltungsrat und CEO Paul Arni hält die VP Bank in...

Den vollständigen Artikel lesen ...