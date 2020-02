Der ehemalige deutsche Spitzenpolitiker Joschka Fischer wird über aktuelle geopolitische Herausforderungen sprechen. Fischer war Vizekanzler und Aussenminister in der ersten rot-grünen Regierung unter Gerhard Schröder.Vaduz - Das Finance Forum Liechtenstein findet am Mittwoch, 11. März, in Vaduz statt und steht unter dem Titel "The Future of Finance". Hochkarätige Referentinnen und Referenten widmen sich den aktuellen Herausforderungen für die Finanzdienstleister in Liechtenstein und der Schweiz. Die Eröffnungsrede hält Liechtensteins Regierungschef und Finanzminister Adrian Hasler.

