Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Die Bären gewährten dem DAX auch am Donnerstag keine Verschnaufpause, nutzten Coronavirus-Sorgen für den nächsten Prankenhieb abwärts. In der Tat ist der Handelsverlauf von Donnerstag mit dem Fall unter und dem fehlgeschlagenen Versuch einer Rückeroberung der 12.600er Marke, übergeordnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...