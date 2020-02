Bonn (ots) - Bei den Christdemokraten brodelt es: Nach dem angekündigten Rücktritt der krisengebeutelten Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer steht die Partei nicht nur ohne Führung, sondern auch ohne Kurs da. Somit geht es im nun entbrannten Machtkampf zwischen den drei Kandidaten für den CDU-Chefposten - Armin Laschet (mit Jens Spahn), Friedrich Merz und Norbert Röttgen - um wesentlich mehr als eine Personalentscheidung. Es ist ein Richtungsstreit darüber, wer die Partei sein möchte - die vielzitierte bürgerliche Mitte oder doch etwas links oder rechts davon? Nicht zuletzt geht es vor den Eindrücken von Thüringen auch um die Frage, mit welchem Kurs es der Partei gelingen kann, eine immer stärker polarisierte Gesellschaft zu einen und in einem zerstrittenen Europa als Stabilitätsanker aufzutreten.Wie gefestigt ist Deutschlands Mitte angesichts des Richtungschaos innerhalb der CDU? Welches Signal senden die Personalquerelen nach Europa? Mit welchen Positionen können sich die Christdemokraten einen Weg aus dem Umfragetief bahnen und sich als Volkspartei behaupten? Wer eignet sich am besten für den Parteivorsitz - und möglicherweise auch als Kanzlerkandidat?Anke Plättner diskutiert mit vier Gästen aus drei Ländern:- Tonia Mastrobuoni, La Repubblica, Italien- Miriam Hollstein, Bild am Sonntag, Deutschland- Rolf-Dieter Krause, langjähriger ARD-Korrespondent, Brüssel- Ewald König, freier Journalist, Österreich Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de. (http://www.ard-foto.de.) Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: phoenix Kommunikation · Tel. 0228 9584-192 · presse@phoenix.dePressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4532803