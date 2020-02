Mainz (ots) - ab Mittwoch, 4. März 2020, 22.25 UhrPaul Grangier (Vincent Kucholl), Präsident der Privatbank Grangier & Co., wird zum Bankier des Jahres 2012 gekürt. Am Morgen darauf liegt er bewusstlos in der Familienvilla. Die sechsteilige Serie "Im Sog des Geldes" (Schweiz 2017) spielt vor dem Hintergrund der 2010er-Jahre, als die Schweizer Banken wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung ins Visier der amerikanischen und französischen Justiz gerieten. 3sat zeigt die erste Folge des Bankenthrillers von Fulvio Bernasconi am Mittwoch, 4. März 2020, um 22.25 Uhr. Die weiteren Folgen sind jeweils mittwochs um 22.25 Uhr im Programm. Alle Folgen finden Sie nach Ausstrahlung noch 30 Tage in der 3sat-Mediathek unter www.3sat.de.Erst nachdem Bankenchef Paul Grangier morgens bewusstlos aufgefunden wird, merkt seine Schwester Elisabeth (Laura Sepul), dass ihr Bruder am Abend davor verzweifelt versucht hat, sie zu erreichen. Alles weist darauf hin, dass Paul, der nun im Koma liegt, sich aus Versehen zu viel Insulin gespritzt hat. Elisabeth will das nicht glauben. Nun soll Elisabeth Pauls Posten im Vorstand der Privatbank Grangier & Co. übernehmen, obwohl sie als einzige der drei Grangier-Geschwister nie etwas mit der Bank zu tun haben wollte. Zu ihrer Überraschung hatte Paul sie beauftragt, sein Vermögen zu verwalten, sollte ihm etwas zustoßen. Familienanwalt Daniel Bartholdy (Féodor Atkine) überredet Elisabeth, den Posten abzulehnen. Das ist auch ganz in Alexandres (Arnaud Binard) Sinn, dem ältesten Bruder. Doch so schnell lässt sich Elisabeth nicht rausdrängen.Alle Folgen in der Übersicht:Mittwoch, 4. März 2020, 22.25 UhrIm Sog des Geldes (1/6)Als Paul bewusstlos aufgefunden wird, glaubt seine SchwesterElisabeth an ein Verbrechen. Ihr Bruder hat verfügt, dass sie seinenPosten im Vorstand der Familienbank übernehmen soll, falls ihm etwaszustößt. Das ärgert den ältesten Bruder Alexandre, denn er hat eigenePläne mit Grangier & Co.Mittwoch, 11. März, 2020, 22.25 UhrIm Sog des Geldes (2/6)Elisabeths Einmischung in die Führung von Grangier & Co. verärgertihren Bruder Alexandre und dessen Kumpel David, der sich Hoffnungengemacht hat, bei der Bank als Partner einzusteigen. Elisabeth undAlexandre müssen aber zusammenarbeiten, als eine russischeMafiachefin ihre Schulden einfordert.Mittwoch, 18. März 2020, 22.25 UhrIm Sog des Geldes (3/6)Elisabeth lässt nicht locker: Wer ist für Pauls Unfallverantwortlich? Bei ihren Recherchen findet sie heraus, dass ihrBruder eine Geliebte hatte. Die Mitarbeiter von Grangier & Co. bangenderweil um ihre Arbeitsplätze.Mittwoch, 25. März 2020, 22.25 UhrIm Sog des Geldes (4/6)Auf ihrer Suche nach der Wahrheit über Pauls Unfall geht Elisabethimmer größere Risiken ein. Weil sie mehr über Pauls Konten erfahrenwill, übernimmt sie die Leitung der Bank. Als sie von einem Deal mitden Amerikanern erfährt, ist sie schockiert.Mittwoch, 1. April 2020, 22.25 UhrIm Sog des Geldes (5/6)Alexandre hat sich als Elisabeth ausgegeben und der Presse die Namenfranzösischer Steuerhinterzieher gesteckt. Nun hat sie dieEidgenössische Finanzmarktaufsicht am Hals. Sie wird der Verletzungdes Bankgeheimnisses verdächtigt. Obwohl von ihrem Amt als Leiterinder Bank suspendiert, verfolgt Elisabeth eine Spur, die aufGeldwäscherei hinweist.Mittwoch, 8. April 2020, 22.25 UhrIm Sog des Geldes (6/6)Elisabeth ist dem Grund für Pauls Unfall zum Greifen nah, doch eineEröffnung des Familienanwalts bringt sie komplett durcheinander. Die ersten beiden Folgen der Serie als Video-Stream im 3sat-Pressetreff:https://kurz.zdf.de/0VL/Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/imsogdesgeldes3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4532805