BERLIN (dpa-AFX) - Für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus gibt Deutschland 50 Millionen Euro an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). "Wir übernehmen Verantwortung und helfen international mit, die Krise zu bewältigen", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag. Hintergrund ist demnach, dass die WHO einen kurzfristigen Bedarf von 670 Millionen Euro zur Stabilisierung der Lage in weniger entwickelten Ländern angemeldet hat.



"Wir sehen aktuell, wie schnell sich ein solches Virus in einer vernetzten Welt verbreiten kann", sagte Spahn. "Da liegt es auch in unserem eigenen Interesse, anderen Ländern bei der Eindämmung zu helfen." Nach dpa-Informationen unterrichtete das Finanzministerium am Donnerstag den Haushaltsausschuss des Bundestags über die zusätzlichen 50 Millionen Euro./tam/sam/DP/jha