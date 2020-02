Bielefeld (ots) - Nach Angaben deutscher Urlauber, die wegen des Corona-Virus auf Teneriffa im Hotel "Costa Adeje Palace" unter Quarantäne stehen, soll das Auswärtige Amt bis heute keinen Überblick darüber haben, welche deutschen Staatsbürger in dem Hotel wohnen. Ein Tourist sagte dem WESTFALEN-BLATT, er sei heute am Pool von einem deutschen Ministerialbeamten angesprochen worden. Der Mann habe ihm erklärt, die deutschen Behörden hätten bisher keine umfassenden Informationen bekommen, und er rate deutschen Urlaubern, eine Mail mit persönlichen Angaben an die Botschaft in Madrid zu schicken. Am Nachmittag fanden Urlauber ein Schreiben in ihrem Zimmer, das dem WESTFALEN-BLATT vorliegt Unter dem Briefkopf der deutschen Botschaft in Madrid wird mitgeteilt, dass für den heutigen Donnerstag eine "umfassende Unterrichtung" der Botschaft durch die spanischen Behörden geplant sei. In dem Schreiben listet die Botschaft auf, welche Informationen die Urlauber ihr bei einer Kontaktaufnahme mailen sollten - zum Beispiel Name, Begleitpersonen, Geburtsdatum, Zimmernummer, Reiseveranstalter, Heimatadresse und Telefonnummern



Pressekontakt:



Westfalen-Blatt

Christian Althoff

Telefon: 0521 585-254

c.althoff@westfalen-blatt.de



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66306/4532838