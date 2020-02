Altasciences, ein mittelständisches Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das auf die Entwicklung eines flexiblen, innovativen Konzepts für die umfassende Arzneimittelentwicklung im Frühstadium von der Auswahl der Leitkandidaten bis zum Wirksamkeitsnachweis spezialisiert ist, meldete heute die Akquisition von Alliance Contract Pharma. Durch diese Akquisition werden die umfassenden präklinischen, klinischen und bioanalytischen Angebote von Altasciences um Auftragsfertigung für Kleinmoleküle und analytische Leistungen von API bis hin zur Kommerzialisierung einschließlich kommerzielle Fertigung, GMP-Lagerung und Vertrieb klinischer Materialien ergänzt.

Der Transfer von Daten, Projekten bzw. Methodiken zwischen CROs oder verschiedenen Gruppen innerhalb eines CROs mit einer breiten Palette an Leistungsangeboten benötigt Zeit, ist fehleranfällig und kann zu FuE-Verzögerungen führen. Altasciences geht diese Herausforderungen durch die Integration wichtiger strategischer Ergänzungen wie des präklinischen Geschäfts im Oktober 2018 und jetzt die Akquisition Alliance Contract Pharma an. Kunden, die bei der Arzneimittelentwicklung mit Altasciences zusammenarbeiten, haben den Vorteil, mit einem voll integrierten CRO zu kooperieren, was schnellere, proaktivere Anpassungen der Entwicklungszeit und Entscheidungsfindung ermöglicht und dadurch die FuE-Effizienz verbessert.

"Durch die Akquisition von Alliance Contract Pharma wird die Umsetzung unserer Strategie zur Schaffung eines umfassenden Angebots, das die Outsourcing-Erfahrung für unsere Kunden erleichtert, fortgesetzt. Wir fühlen uns weiterhin verpflichtet, unseren Kunden wertschöpfende Dienstleistungen bereitzustellen, die ein neues Paradigma für die externe Vergabe der Arzneimittelentwicklung schaffen", sagte Chris Perkin, CEO von Altasciences.

"Wir freuen uns, einem so reaktionsfreudigen, wohlinformierten und verständnisvollen Team beizutreten, das ständig auf der Suche ist, innovative Partnerschaften zu gründen, die den Status quo neu definieren und die Herausforderungen ansprechen, denen unsere Kunden beim Erreichen kritischer Meilensteine gegenüberstehen", so Stephen Schweibenz, President von Alliance Contract Pharma.

BlackArch Partners fungierte als exklusiver Finanzberater für Alliance Contract Pharma.

Über Altasciences

Altasciences ist ein zukunftsorientiertes mittelgroßes Auftragsforschungsunternehmen, das Pharma- und Biotechnologieunternehmen jeder Größe mit einem bewährten, flexiblen Ansatz für präklinische und klinische Studien der frühen Phase, angefangen bei der Auswahl der Hauptkandidaten bis zum Nachweis der klinischen Wirksamkeit, unterstützt. Seit über 25 Jahren begleitet Altasciences die Projekte seiner Kunden, um fundierte, schnellere und ausgereiftere Entscheidungen in der frühen Medikamentenentwicklung zu unterstützen. Die Full-Service-Lösungen von Altasciences umfassen präklinische Sicherheitsprüfungen, klinische Pharmakologie und Wirksamkeitsnachweis, Bioanalyse, Programmmanagement, Medical Writing, Biostatistik und Datenmanagement, die alle auf konkrete Sponsorenanforderungen zugeschnitten werden können. Altasciences unterstützt seine Sponsoren dabei, bessere Arzneimittel zu entwickeln und sie den Patienten schneller zugänglich zu machen.

