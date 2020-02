Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

US-Wachstum für viertes Quartal von 2,1 Prozent bestätigt

Das Wachstum der US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2019 moderat geblieben. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das US-Handelsministerium bestätigte damit - wie von Ökonomen erwartet - die erste Schätzung.

Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe gestiegen

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 22. Februar zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 8.000 auf 219.000, wie das US-Arbeitsministerium in Washington mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 214.000 vorhergesagt.

VDA senkt wegen Coronavirus Ausblick für Weltautoabsatz 2020

Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat seinen Ausblick auf das laufende Jahr wegen der Coronavirus-Epidemie gesenkt. Da der Markt in China stärker schrumpfen werde als bislang erwartet und auch von Europa und USA keine Impulse ausgehen, geht der Verband für 2020 jetzt von weltweit 78,2 Millionen verkaufen Autos aus - das wäre ein Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt hatte der VDA einen Rückgang um 1 Prozent auf 78,9 Millionen Pkw erwartet.

Brüssel entscheidet in einem Monat über Wirtschaftshilfe wg Coronavirus

Die EU-Kommission will in einem Monat, falls nötig, Unterstützungsmaßnahmen für durch das neuartige Coronavirus geschwächte Wirtschaftsbereiche vorschlagen. Genauere Angaben dazu könne er noch nicht machen, sagte EU-Industriekommissar Thierry Breton im Anschluss an ein Treffen der EU-Wettbewerbsminister in Brüssel. "Wir sind derzeit noch mit der Analyse der Situation beschäftigt."

Regierung: keine Corona-Infektionsgefahr durch importierte Lebensmittel

Die Bundesregierung hat betont, dass eine Übertragung des Coronavirus durch importierte Lebensmittel "unwahrscheinlich" sei. "Nach derzeitigem Wissensstand ist unwahrscheinlich, dass importiere Waren wie Lebensmittel die Quelle einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus sein könnten", erklärte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. "Hauptgrund dafür ist die relativ geringe Umweltstabilität der Viren."

Ökonom Sinn empfiehlt Kurzarbeitergeld wegen Covid-19

Der frühere Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Hans-Werner Sinn, hat wegen der Covid-19-Epidemie ein Kurzarbeitergeld für deutsche Unternehmen angeregt. Das Corona-Problem setze der Konjunktur "maßgeblich" zu und habe Lieferketten unterbrochen, sagte Sinn dem Sender N-TV. "Was nützt es da, die Endnachfrage zu stimulieren, wenn die Firmen nicht produzieren können?"

Spahn: Reisende sollen wegen Coronavirus Aufenthaltsort nennen

Angesichts einer deutlich verschärften Lage bei der Ausbreitung des Coronavirus sollen Reisende aus Infektionsgebieten Informationen über ihren Aufenthaltsort nach der Ankunft abgeben müssen. Das hat der von der Bundesregierung eingesetzte Krisenstab zur Coronavirus-Epidemie beschlossen.

Wirtschaftsministerium öffnet Corona-Hotline für Unternehmen

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat das Bundeswirtschaftsministerium eine Hotline für Unternehmen eingerichtet. Diese sei täglich von 9 bis 17 Uhr mit sieben Beschäftigten aus allen Fachbereichen besetzt, um Fragen zu den Folgen der Epidemie zu beantworten, erklärte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin. "Wir sind auch darauf vorbereitet, die Arbeit dieser Hotline nochmals auszuweiten."

Scholz will mit Schärfe gegen digitale Parallelwährungen kämpfen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat gefordert, "mit aller Schärfe" gegen "digitale Parallelwährungen" wie Libra vorzugehen, denn sie seien ein Angriff auf demokratische Strukturen. "Wir dürfen eine digitale Parallelwährung nicht hinnehmen", sagte Scholz in Berlin bei einer Tagung der Initiative "Markets for Europe".

Dänemark nimmt wieder Flüchtlinge aus UN-Kontingentplan auf

Dänemark hat angekündigt, in den kommenden Tagen wieder Flüchtlinge aus dem UN-Kontingentplan aufzunehmen. Die 2016 ausgesetzte Teilnahme an dem Programm der Vereinten Nationen sei erneut aktiviert worden, teilten die Behörden mit. Bei den Flüchtlingen handele es sich um insgesamt 30 Syrer und staatenlose Menschen aus Syrien, die sich in der Türkei aufhalten, erklärte die Einwanderungsbehörde.

Japans Premier will Schulen wegen Epidemie schließen

Premierminister Shinzo Abe hat alle Schulen in Japan aufgefordert, den Betrieb im März zu schließen, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus zu begrenzen. Es ist die jüngste Einschränkung des täglichen Lebens in Japan, wo es etwa 200 Fälle des Covid-19-Virus außerhalb des Kreuzfahrtschiffes Diamond Princess gab. Mehr als 700 Passagiere und die Besatzung des Schiffes wurden infiziert.

Irans Vizepräsidentin für Frauen und Familie mit Coronavirus infiziert

Die iranische Vizepräsidentin für Frauen- und Familienangelegenheiten, Masoumeh Ebtekar, ist nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit dem Coronavirus infiziert worden. Sie ist eine von mehreren Vizepräsidenten in der Regierung Rouhani und eine von mehreren Regierungsvertretern, die sich mit dem Virus infiziert haben.

