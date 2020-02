thyssenkrupp verkauft sein Aufzuggeschäft Elevator Technology vollständig an ein Konsortium um Advent, Cinven und die RAG-Stiftung. Einer entsprechenden Entscheidung des Vorstands habe der Aufsichtsrat der thyssenkrupp AG am Donnerstagabend zugestimmt, wie es heißt. Der Kaufpreis (bei unterstelltem Closing zum 30. Juni 2020) beträgt 17,2 Mrd Euro. thyssenkrupp wird einen Teil des Kaufpreises (1,25 Mrd Euro) in eine Rückbeteiligung am verkauften Aufzugsgeschäft investieren. Die durch die Transaktion zufließenden Mittel werden im Unternehmen verbleiben. Sie sollen in notwendigem Umfang zur Entschuldung und zur Senkung der Strukturkosten genutzt werden, wie es heißt. Konkret plant thyssenkrupp, die Pensionsverpflichtungen des Unternehmens zum Teil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...