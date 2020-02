(Vierter Absatz: Am 7. März spielt Eintracht in Leverkusen)



SALZBURG (dpa-AFX) - Noch am Nachmittag war rund um die Salzburger Arena kaum ein Lüftchen zu spüren, doch der Himmel wurde dunkler, die Sorge vor "Bianca" zu groß: Das Zwischenrunden-Rückspiel von Eintracht Frankfurt in der Europa League bei Red Bull Salzburg musste am Donnerstag wegen des heraufziehenden Orkans auf Freitag (18.00 Uhr) verlegt werden. Die Vertagung um 21 Stunden bringt die Hessen, die das Hinspiel souverän mit 4:1 gewonnen hatten, in große Terminnot - schon am Sonntag soll in der Fußball-Bundesliga weitergespielt werden.



"Es ist die beste der schlechtesten Lösungen", erklärte Eintracht-Vorstand Axel Hellmann nach einer Krisensitzung mit Vertretern beider Clubs, der Europäischen Fußball-Union und der Stadt. Für Donnerstagabend waren Böen mit Spitzen von bis zu 120 km/h vorausgesagt. Eine sichere An- und Abreise der Zuschauer hätte nicht gewährleistet werden können.



Das Spiel in der Red Bull Arena war mit 29 000 Zuschauern ausverkauft. Offiziell hatten rund 1500 Eintracht-Fans Tickets aus dem zugewiesen Kontingent erhalten - es wurden allerdings insgesamt mehr als 5000 Anhänger vom Main in Salzburg erwartet. Die Absage kam gut sechseinhalb Stunden vor dem geplanten Anpfiff.



Am Sonntag muss die Eintracht Stand jetzt bei Werder Bremen antreten, nur drei Tage später treffen beide Teams im Viertelfinale des DFB-Pokals erneut aufeinander. Am 7. März gastieren die Hessen in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, am 12. März stünde bei einem Weiterkommen bereits das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League an. Und: Die Auslosung für die nächste K.o.-Runde findet bereits an diesem Freitag (13.00 Uhr) in Nyon statt.



Ob es als Folge der Vertagung in Salzburg zu weiteren Spielverlegungen wegen der nun auf zwei Tage verkürzten Pause der Frankfurter vor der Begegnung in Bremen kommen könnte, blieb zunächst offen.



Absagen von Europacup-Spielen sind relativ selten, aber schon öfter auch mit Beteiligung von deutschen Bundesligisten vorgekommen. Wegen Gewitter und Starkregen konnte 2016 die Champions League zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach nicht stattfinden. Die Gladbacher erlebten am 9. Mai 1973 den Abbruch des Hinspiels im Finale des Europokals der Pokalsieger beim FC Liverpool wegen eines überschwemmten Spielfeldes. 24 Stunden später besiegte der damalige englische Meister die Gladbacher mit 3:0.



Sogar zweimal musste 2001 das Champions-League-Spiel zwischen Juventus Turin und Bayer Leverkusen verschoben werden. Es war zu neblig. Der 1. FC Köln war ebenfalls mehrmals von Verschiebungen wegen des Wetters betroffen: 1964/65 wurde das Viertelfinal-Hinspiel im Pokal der Landesmeister beim FC Liverpool ebenso wegen eines Schneesturms verschoben wie 1978/79 das Viertelfinal-Rückspiel im UEFA-Cup zwischen Glasgow Rangers und dem FC (1:1)./ac/DP/jha