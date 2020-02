Zu einem kleinen Crash kommt es bei Steinhoff am Donnerstag. Nachdem das Unternehmen seine Zahlen zum letzten Quartal 2019 vorgelegt hat, rauscht die Aktie in der Spitze mehr als 20 Prozent abwärts. Unterm Strich bestätigt der aktuelle Quartalsbericht die AKTIONÄR-Einschätzung - und zeigt zudem, dass Steinhoff vor einer neuen Herausforderung steht.Viele Geschäfte der Steinhoff-Gruppe seien auf die eine oder andere Weise von Asien abhängig, heißt es in dem Bericht. Wie sich das Coronavirus auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...