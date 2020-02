LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wellcome-Stiftung hat internationale Finanzinstitutionen zur Bereitstellung von Milliarden für die Bekämpfung des Coronavirus aufgerufen. Ansonsten befürchtet sie drastische Konsequenzen. Die Ausbreitung des Virus stelle eine "noch nie dagewesene, weltweite Herausforderung dar", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. "Was wir wirklich vermissen sind die spürbare, hochgradige Finanzierung und Unterstützung von globalen Finanzinstitutionen wie der Weltbank, regionaler Entwicklungsbanken und des Weltwährungsfonds", sagte Wellcome-Direktor Jeremy Farrar der Mitteilung zufolge.



Er warnte, die Situation könne sonst ein Ausmaß annehmen, das vergleichbar sei mit der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008. Farrar fordert eine sofortige Bereitstellung von 10 Milliarden US-Dollar (umgerechnet rund 9,2 Milliarden Euro) durch die Weltbank, um die Eindämmung des Virus in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen zu unterstützen. Begleitet werden sollen die Maßnahmen demnach von "erheblichen Investitionen in Diagnostik, Therapie und Impfstoffe".



Die in London basierte Wellcome-Stiftung setzt sich für die Verbesserung der weltweiten Gesundheit und die Förderung der Wissenschaft und gesellschaftlichen Engagements ein./cmy/DP/fba