Mit spannenden Entwicklungen konnte auch USD/JPY in den letzten Tagen aufwarten. Aber das ist ja eine Art Dauerzustand bei diesem Währungspaar… Rückblick: In unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle vom 17.02. hieß es unter anderem "[…] Bei USD/JPY ist aktuell ein erbittertes Ringen um die dominierende Widerstandszone um 110,0 JPY zu beobachten. Bislang konnte der Japanische Yen die Vorstöße ...

Den vollständigen Artikel lesen ...