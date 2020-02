Düsseldorf (ots) - Welt-Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die Ausbreitung des Coronavirus mit einer schweren Grippewelle verglichen: "Die Verbreitung des Coronavirus wird in Deutschland ablaufen wie eine schwere Grippe-Epidemie, ähnlich wie wir sie vor zwei Jahren hatten", sagte Montgomery der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Wir werden nicht verhindern können, dass das Virus um die ganze Welt läuft", betonte er. Wichtig sei, dass nun Zeit gewonnen werde, indem die Verbreitung des Virus verlangsamt werde. Dazu müsse jeder Einzelne beitragen, indem er sich an empfohlene Hygiene-Maßnahmen hält. "Dann gibt es genug Spielraum, die Pandemiepläne in Kraft zu setzen und den Impfstoff zu entwickeln, der im kommenden Jahr zur Verfügung stehen wird."



