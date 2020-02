Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der renommiertesten internationalen Hotels Japans, gelegen in Shinjuku, Tokio, wird eine besondere Veranstaltung zur Feier des Frühlings und der "Sakura"-Kirschblüten mit speziellen, von unseren Chefköchen zum Thema Kirschblüten zubereiteten Menüs ausrichten, die zwischen dem 1. März und dem 30. April 2020 in unseren acht Restaurants serviert werden. Neben der Blüte der Kirschblüten stellt der Frühling für viele Menschen auch eine geschäftige Jahreszeit dar, in der sie verschiedene Ereignisse feiern, wie z.B. den Schulanfang und -abschluss und den Berufseinstieg von Absolventen.

A magnificent large flower arrangement using "Sakura" cherry blossoms will be displayed in the third floor main lobby to provide guests with a ideal location to take commemorative photographs from the beginning of April. (Photo: Business Wire)

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden in der Lobby im dritten Stock und in den Flurbereichen des zweiten Restaurants unseres Hotels verschiedene wunderschöne Blumenarrangements des renommierten japanischen "Ikebana"-Künstlers Hiroki Maeno ausgestellt. Viele Besucher aus Übersee reisen in der Frühjahrssaison nach Japan, um die wunderschönen Kirschblüten zu bewundern. Und da die Kirschblüten nur etwa eine Woche lang blühen, sollen die besonderen Speisen und Blumenarrangements unserer Veranstaltung dazu beitragen, die Zeit zu verlängern, in der sich die Gäste an den Kirschblüten erfreuen und Erinnerungsfotos machen können.

In unserem ganztägig geöffneten Restaurant "Jurin" wird sich die NAKED Inc., ein Unternehmen für menschliche Erfahrung, Raumgestaltung und kreative Produktion, an dieser Frühjahrsveranstaltung beteiligen und ein neues Projektions-Video zeigen, das zusammen mit speziell zubereiteten Speisen und Getränken vorgeführt wird. Dieses neue Video spiegelt den flüchtigen Moment und die Zartheit der Kirschblüten und des Frühlings wider.

