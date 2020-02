Es stehen ausreichende Mengen an Erdbeeren aus dem Mittelmeerraum bereit. Bei der aktuell sonnigen Witterung kommt die Reife der Früchte auf Touren. Für die kommenden Tage wird mit anhaltend ausreichenden Mengen gerechnet. Bildquelle: Shutterstock.com Das Absatztempo in Mittel- und Nordeuropa belebt sich langsam, hält aber nicht in vollem Zuge mit der Entwicklung des Angebotes...

Den vollständigen Artikel lesen ...