NEW YORK (dpa-AFX) - Die Angst vor einer globalen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus schickt Börsen weltweit auf Talfahrt, doch einige Aktien bleiben gefragt. Die Papiere des Konsumgüterherstellers Clorox - der Hand-Desinfizierer und andere antibakterielle Reinigungsmittel verkauft - halten sich seit Tagen hoch im Kurs und erreichten am Donnerstag ein neues Rekordhoch im US-Handel. Trotz des allgemeinen Ausverkaufs verbuchten die Aktien leichte Kursgewinne und kletterten zwischenzeitlich auf mehr als 170 Dollar.



Die Clorox-Aktie könne wegen des Bedarfs an Desinfizierungsmitteln kurzfristig durchaus noch weiter steigen, sagte Experte William Susman vom Investmentberater Threadstone Advisors dem Finanzdienst Bloomberg. Clorox-Chef Benno Dorer selbst hatte indes kürzlich im Interview mit dem US-Sender CNBC gesagt, dass das Unternehmen bislang keine erhöhte Nachfrage verzeichne. Es sei schwierig einzuschätzen, wie sich die Lage entwickle. Die Clorox-Aktie wurde da schon als potenzieller Profiteur einer Coronavirus-Ausbreitung gehandelt.



Das Investmenthaus MKM Partners hat einen "Stay at Home"-Index mit Aktien zusammengestellt, die angeblich besonders gefragt wären, wenn die Angst vor dem Virus steigt und viele Menschen zuhause bleiben. Dazu zählen neben Clorox etwa der Streaming-Gigant Netflix, die Waffenschmiede Sturm Ruger, der Dosensuppen-Anbieter Campbell, der Spieleentwickler Activision Blizzard, der Videokonferenz-Spezialist Zoom, die Bürochat-App Slack oder der Heim-Fitnessgerätehersteller Peloton. Während des Börsensturzes der vergangenen fünf Handelstage machten davon aber nur Zoom und Peloton deutliche Kursgewinne./hbr/DP/zb

