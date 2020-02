MAGEDBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Corona und die Wirtschaft



Auf dieser Erde gibt es keine Insel mehr. Die globale Vernetzung zwischen Personen, Firmen und Organisationen führt nicht nur zur Ausbreitung des Corona-Virus. Wir werden auch bald die wirtschaftlichen Auswirkungen spüren. Dass viel weniger Containerschiffe aus China losgefahren sind, haben wir noch nicht bemerkt. Sie sind wochenlang unterwegs. Aber in einigen Tagen kommen auch keine mehr an. Kein Wunder, dass die Börsenkurse von Amazon sinken. Bald fehlen Waren und Grundstoffe, die wir direkt brauchen, oder die zur Weiterverarbeitung notwendig sind: Grundstoffe für die pharmazeutische Industrie zum Beispiel. Niemand weiß, ob lebenswichtige Stoffe dabei sind. Das wäre ein Anlass, in Europa darüber nachzudenken, ob das Vertrauen auf weltweite Zulieferer nicht zu groß ist. Dass wir keine Computer oder Handys mehr bauen können, mag nicht so schlimm sein. Aber es gibt Produkte, deren Ausfall auch kurzfristig zu einem Problem werden könnten./yyzz/DP/zb