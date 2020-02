"Wir stellen auf der SHK Essen praktisch orientierte Anwenderlösungen vor, die wir segmentorientiert in Compact, Business und Industrial Solutions unterteilt haben", so Dror Peled, General Manager Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems. Das innovative Produktportfolio für Wärmepumpen greift auf zahlreiche hoch entwickelte Systeme zurück, die in verschiedenen Anwendungen ihren Einsatz finden - von der Heizungssanierung im Einfamilienhaus bis zur Prozesswärme in industrieller Größenordnung. Einen besonderen Vorteil bildet hierbei die freie Skalierbarkeit der Systeme. Je nach Produktserie reicht dabei die Leistungsbandbreite von wenigen Kilo- bis hin zu mehreren Megawatt.

Im Segment der Compact Solutions wird die neue Generation der "Ecodan" Wärmepumpen in Monoblock und Split-Ausführung vorgestellt. Die Inverter geregelten Systeme nutzen das Kältemittel R32 und verfügen über einen weiterentwickelten Wärmepumpenregler mit neuen Funktionen, die u.a. die Inbetriebnahme weiter vereinfachen. Die ab sofort erhältliche, modulierende Sole/Wasser-Wärmepumpe ...

