The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA 7SFA XFRA BE6275588760 SARENS FIN. 15/22 BD00 BON EUR NCA XFRA US25468PDR47 TWDC ENT.18 2020 FLR MTN BD00 BON USD NCA XFRA DE000DK0B0E8 DEKABANK DGZ IHS.7243 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0012596179 RCI BANQUE 15/20 MTN BD01 BON EUR NCA AUD1 XFRA US052769AC08 AOTODESK INC. 15/20 BD01 BON USD NCA NSEB XFRA US65535HAB50 NOMURA HLDGS 10/20 BD01 BON USD NCA XFRA US913017CZ02 UTD TECHN. 18/21 FLR BD01 BON USD NCA XFRA XS0212688013 AUSTRIA 05/20 FLR MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS1195284705 BANCO SANTANDER 15/20 FLR BD01 BON EUR NCA WDPG XFRA US25468PDP80 TWDC ENTERPR.18 2020 MTN BD02 BON USD NCA HLQX XFRA XS1196862889 LB.HESS.-THR. OMH 15/20 BD02 BON EUR NCA N8EM XFRA XS1197036541 NED.WATERSCH. 15/20 REGS BD02 BON USD NCA XFRA XS1197350769 SWEDBANK 15/20 MTN REGS BD02 BON USD NCA OCI3 XFRA ES06670509G4 ACS,ACT.CO.SER.INH. -ANR- EQ00 EQU EUR NCA SAA3 XFRA LU0088812606 JSSI-JSS TH.EQ.GBL PD FD00 EQU EUR N