FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PNH XFRA AU000000HT18 HT+E LTD 0.028 EUR

NY4B XFRA US18539C1053 CLEARWAY ENERGY A NDL-,01 0.192 EUR

NY41 XFRA US18539C2044 CLEARWAY ENERGY C DL-,01 0.192 EUR

X9C XFRA CA59124U6051 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.003 EUR

