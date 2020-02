FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTJHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.393 EURHYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.201 EURHFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.297 EUR2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.393 EURGAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.274 EURGOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 1.142 EURFLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.091 EUR4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.548 EUREWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.069 EUREBA XFRA US2786421030 EBAY INC. DL-,001 0.146 EURUBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.123 EURCM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.658 EURFG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.356 EURCXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.292 EURCN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.283 EURPOH3 XFRA US14365C1036 CARNIVAL PLC ADR/1 DL1,66 0.460 EURFL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.731 EURC67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.329 EURBGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.155 EURBL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.137 EURAB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.164 EURALS XFRA US0200021014 ALLSTATE CORP. DL-,01 0.493 EURDLSF XFRA TH0528010Z18 DELTA EL.TH.PCL-FGN- BA 1 0.052 EURNVAW XFRA TH0528010R18 DELTA EL.TH. -NVDR- BA 1 0.052 EURNVP5 XFRA TH0219010R14 TIPCO ASPH. -NVDR- BA 1 0.032 EURDLY XFRA NL0009434992 LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 0.959 EURIM2A XFRA LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 0.020 EURPQ9 XFRA ID1000095003 BK MANDIRI TASPEN RP 250 0.023 EURXFRA DE000A0B1K12 DT.PFBR.BANK 05/25 VAR 0.000 %NDA XFRA DE0006766504 AURUBIS AG 1.250 EUR2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.155 EUR433 XFRA AU000000APX3 APPEN LTD 0.030 EURTZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.029 EURLIE XFRA CA8667961053 SUN LIFE FINANCIAL INC. 0.377 EURPA2 XFRA CA6979001089 PAN AMER. SILVER CORP. 0.046 EUR