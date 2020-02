Hamburg (ots) - Beim jährlichen Preis-Leistungs-Ranking, das das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov in Kooperation mit dem Handelsblatt durchführt, wurde JET in der Kategorie "Tankstelle" von Verbrauchern erneut auf den ersten Platz gewählt.Für die repräsentative Erhebung führt YouGov jährlich mehr als 900.000 Online-Interviews durch. Die zentrale Frage dabei lautet: Welche Marke steht für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis? Zur Auswahl stehen insgesamt 1.200 Marken in über 30 Kategorien - davon 14 Marken in der Kategorie "Tankstelle". Hier hat JET jetzt erneut die Nase vorn und behauptet sich seit mittlerweile fünf Jahren auf dem ersten Platz.Für JET spricht aber nicht nur der günstige Preis für Markenkraftstoff, sondern auch das attraktive Shop- und Bistroangebot und der persönliche Service vor Ort. Dazu Oliver Reichert, Manager Retail Germany der JET Tankstellen Deutschland GmbH: "Eine großartige Serie - sie zeigt, dass wir die Kunden nachhaltig von unserem Konzept überzeugen konnten. Damit das so bleibt, müssen wir uns diese Auszeichnung aber jeden Tag neu erarbeiten. Deshalb investieren wir in unsere Standorte und verbessern ständig unsere Angebote, um das Tanken und Shoppen bei JET so angenehm wie möglich zu machen. Daneben sorgt auch der große Einsatz unserer Tankstellenteams dafür, dass sich mobile Kunden bei JET rundum wohl fühlen."Die JET Tankstellen Deutschland GmbH verfügt bundesweit über ein Tankstellennetz aus mehr als 670 JET Stationen. JET ist seit 1970 erfolgreich auf dem deutschen Markt tätig und steht für Markenkraftstoff zum günstigen Preis, was immer wieder durch unabhängige Untersuchungen bestätigt wurde. JET ist zum wiederholten Mal in Folge die beliebteste Tankstellenmarke in Deutschland (Quelle: YouGov/Handelsblatt) und wurde von den Lesern der Auto Bild erneut zur besten Tankstellenmarke in der Kategorie "Preis" gewählt. www.jet-tankstellen.de (http://www.jet-tankstellen.de)Pressekontakt JET:coast communicationElbberg 6c, 22767 HamburgTel.: 040/38 02 35-0e-mail: home@coast-communication.deOriginal-Content von: JET Tankstellen Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133867/4532920