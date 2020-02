München (ots) - Der bekannte Moderator Oliver Pocher und das zu LEONINE gehörende Produktionsunternehmen i&u TV gründen gemeinsam die Pool of Brainz GmbH, ein 50/50 Joint-Venture mit Sitz in Köln. Pool of Brainz wird Formatideen für nationale und internationale Programmanbieter aller Plattformen entwickeln und produzieren. Zudem wird das neue Produktionsunternehmen auch Formate erwerben und sich um die Vermarktung von Formaten kümmern.Das erste Projekt von Pool of Brainz ist die spektakuläre RTL-Liveshow "Pocher vs. Wendler - Schluss mit lustig!", die am kommenden Sonntag, 01.03.2020 um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein wird.Fred Kogel, CEO von LEONINE: "Ich freue mich sehr, dass Oliver nun Teil der LEONINE-Familie ist. Unsere Strategie ist es, mit dem Unternehmensbereich LEONINE Production alle Genres, auch im Bereich non-fiktionaler Unterhaltung, erfolgreich zu besetzen. Hier ist die Gründung des Joint-Ventures der i&u TV ein wichtiger Schritt, der auf diese Positionierung einzahlt. Mit Pool of Brainz wollen wir schnell auf aktuelle Thementrends reagieren und diese sofort umsetzen."Andreas Zaik, Geschäftsführer von i&u TV: "Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Oliver Pocher zusammen, zum Beispiel bei '5 gegen Jauch', 'Alle auf den Kleinen' und vielen anderen Projekten. Das war und ist immer eine große Freude. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit wollen wir jetzt intensivieren. Unser Ziel ist es, gemeinsam erfolgreiche und unterhaltsame neue Formate zu entwickeln und zu produzieren. Wir sind immer offen für innovative Ideen und Talente - vor und hinter der Kamera."Oliver Pocher: "Wir sind jetzt schon das heißeste Medienunternehmen und Startup des Jahres! Bitte kaufen sie uns!"Über LEONINE:LEONINE ist ein unabhängiges deutsches Medienunternehmen, das aus dem Zusammenschluss der Tele München Gruppe, Universum Film, i&u TV, Wiedemann & Berg Film und der W&B TV gebildet wurde. Mit seinen drei Geschäftsbereichen LEONINE Production, LEONINE Distribution und LEONINE Licensing deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette des Filmgeschäfts ab. Der Fokus wird darauf liegen, Zuschauer durch hochwertige Inhalte zu begeistern und Wegbegleiter für kreative Talente zu sein. LEONINE produziert Spielfilme, Serien, TV-Shows und Content für Social Media-Kanäle. Das Unternehmen verwertet die Rechte für diese Inhalte in Kinos, digitalen Diensten, im Home Entertainment und bei TV-Sendern. Dabei greift LEONINE auch auf marktführende Lizenzbibliotheken zurück. Durch die Unabhängigkeit des Unternehmens können alle Kunden mit hochwertigen Inhalten bedient werden - digitale Streaming-Anbieter, Pay-TV-Partner sowie öffentlich-rechtliche und private Fernsehsender.Über i&u TV:i&u TV produziert Informations- und Unterhaltungsformate für die größten TV-Sender Deutschlands und digitale Plattformen. Zu den Produktionen zählen einige der erfolgreichsten Primetime Shows im deutschen Fernsehen wie "Klein gegen Groß", "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger, "Die ultimative Chartshow" und "stern TV". Neben Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger stehen für die Shows von i&u TV regelmäßig die beliebtesten und bekanntesten Moderatoren Deutschlands vor der Kamera.Produktionen von i&u TV wurden nominiert und ausgezeichnet u.a. mit Goldene Kamera, Bambi, Deutscher Fernsehpreis, YouTube Award, CNN Journalist Award, Deutscher Comedypreis, Bayerischer Fernsehpreis.Pressekontakt:Pressekontakt LEONINE:Henriette GutmannHead of Corporate CommunicationTel. +49 (0)89 290 93 - 132E-Mail: communication@leoninestudios.comOriginal-Content von: LEONINE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/4532942