Trotz des gestrigen Ausverkaufs an den US-Aktienmärkten um mehr als vier Prozent profitierte der Krisenschutz Gold zuletzt davon kaum und tendierte lediglich seitwärts.Dennoch dürfte im Februar der dritte Monatsgewinn in Folge verbucht werden. Bislang beläuft sich das Plus auf 1587,9 Prozent. Die starke Verunsicherung an den Aktienmärkten kommt vor allem durch den diesjährigen Anstieg des CBOE-Volatilitätsindex VIX zum Ausdruck, der seit Ende Dezember von 13,8 auf 39 Prozent förmlich explodiert ...

