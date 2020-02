FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Zahlen und Ausblick haben im vorbörslichen Freitagshandel die Papiere von BASF nicht ganz so stark nachgegeben wie der Dax . Dennoch verloren sie auf der Handelsplattform Tradegate noch 2,8 Prozent, nachdem sie bereits in dieser Woche im Zuge der Coronavirus-Krise 8 Prozent eingebüßt haben und dabei unter ihre Tiefs von Dezember 2018 und August 2019 gerutscht waren.



Der weltgrößte Chemiekonzern will trotz eines schwachen Gesamtjahres etwas mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll um 10 Cent auf 3,30 Euro je Aktie erhöht werden. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet.



Die 2019er-Zahlen zeigten ein sehr gemischtes Bild, sagte ein Händler. Der erwartungsgemäß schwach ausgefallene Ausblick sei im aktuellen Marktumfeld natürlich fatal. Der Ausblick liege erheblich unter den Marktschätzungen, das dürfte Investoren gar nicht gefallen, kommentierte Barclays-Analyst Sebastian Satz./ajx/zb



