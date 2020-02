Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Wien/Schwanenstadt/Freilassing (pts010/28.02.2020/08:30) - Die zur Rosinger Group des international aktiven Finanzinvestors und Industriellen Gregor Rosinger gehörende "PRIVATE EQUITY Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co. KG" teilt hiermit mit, dass aufgrund des europaweiten Anstiegs der Infektionen mit dem COVID 19 Virus die Rosinger Group Veranstaltung "Best Practise Family Talk" am 11. März 2020 in der Wiener Börse - zu der bisher 47 mittelständische Unternehmer und Industrielle (die meisten davon mit einer starken internationalen Reisetätigkeit) angemeldet waren - abgesagt wurde.



Es ist geplant die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.



Gleichzeitig mit der Entscheidung die obige Veranstaltung abzusagen hat die Rosinger Group heute konzernintern angeordnet bis auf weiteres Meetings und Geschäftsreisen wann immer möglich durch Telefon- oder Videokonferenzen zu ersetzen, um etwaige Risiken einer Exposition der Mitarbeiter, Führungskräfte und Geschäftspartner mit dem COVID 19 Virus zu minimieren.



Zudem wurde das Management aller zur Rosinger Group gehörenden Konzernunternehmen ersucht auch im privaten Bereich Events und Zusammenkünfte einer größeren Anzahl von Menschen zu meiden.



