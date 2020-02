GENF (dpa-AFX) - Das chinesische Start-up-Unternehmen Byton hat seine Teilnahme am Autosalon in Genf wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt. Die Firma nehme damit ihre Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden wahr, teilte ein Unternehmenssprecher mit.



Während die Genfer Uhrenmesse "Watches and Wonders" am Donnerstag annuliert worden war, geht die Messegesellschaft Palexpo nach wie vor davon aus, dass der Autosalon vom 5. bis 15. März wie geplant stattfindet. Das letzte Wort hat das Schweizer Bundesamt für Gesundheit.



Die Organisatoren forderten Aussteller aus Coronavirus-Risikogebieten wie China auf, dafür zu sorgen, dass Personal in den 14 Tagen vor der Ankunft in der Schweiz alle erforderlichen Kontrollen bestanden hat. Zudem müsse kontrolliert werden, dass sie keine Anzeichen einer Infektion aufweisen.



Zum Autosalon kommen jedes Jahr etwa 600 000 Besucher aus aller Welt. Die Palexpo hat diverse Sicherheits- und Hygiene-Massnahmen ergriffen, um gesundheitlichen Problemen wegen des Virus vorzubeugen./xxzz/DP/zb

BYTON-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de