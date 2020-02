FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngsten Zahlen der Munich Re haben bei dem Rückversicherer am Freitag einen Kursrutsch ausgelöst. Mit einem Minus von 6 Prozent auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss verloren sie doppelt so viel wie der von Coronavirus-Sorgen belastete Dax .



Dem Münchner Rückversicherer gelang 2019 ein Gewinnsprung, jedoch verfehlte er die noch optimistischeren Erwartungen von Analysten. RBC-Analyst Kamran Hossain bezeichnete das Schlussquartal als schwach, es könnte die Konzernziele für 2020 noch unsicherer machen. Sehr hohe Großschäden hätten dazu geführt, dass der Konzern die Erwartungen an das Quartal verfehlt habe./tih/ajx/stw

