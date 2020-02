Die va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681) in Kurzform: Umsatz plus 28%, Gewinn mal 3, mehr margenstarkes Geschäft - und 2020 soll es noch mehr werden. Stefan Döhmen, Finanzvorstand der va-Q-tec AG: "In Folge der sehr positiven Geschäftsentwicklung haben wir unsere anfängliche Wachstumsprognose unterjährig deutlich angehoben. Mit 28% Umsatzwachstum für das Gesamtjahr haben wir diese Erwartungen umsatzseitig sogar noch leicht übertroffen. Sehr erfreulich ist dabei vor allem, dass sich diese Entwicklung auch im Ergebnis widerspiegelt. Das EBITDA hat sich 2019 auf knapp 10 Mio. EUR mehr als verdreifacht."Und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...