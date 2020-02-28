BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR THYSSENKRUPP AUF 10 (9,5) EUR - 'EQUAL WEIGHT'COMMERZBANK HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 24 (22) EUR - 'HOLD' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR IBERDROLA AUF 11,40 (11) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WPP AUF 1000 (1130) PENCE - 'OVERWEIGHT'CITIGROUP SENKT IBERDROLA AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 9,5 (9,2) EURDZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR LAFARGEHOLCIM AUF 56 (58) CHF - 'KAUFEN'EXANE BNP HEBT LAFARGEHOLCIM AUF NEUTRAL (UNDERPERF.) GOLDMAN SENKT EIFFAGE AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 98 (104) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4550 (4900) PENCE - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 60 (73) EUR - 'HOLD'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN ...Den vollständigen Artikel lesen ...
THYSSENKRUPP-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de