BASF - Q4 Umsatz 14,686 (Prog 15,1) , EBIT 460 Mio (Prog 554) , net nach Mind 150 Mio (Prog 287) Freenet erwartet 2020 stabile Geschäftsentwicklung Munich Re - 2019 net n Mind 2,724 Mrd (Prog 2,8) , oper Erg 4,004 Mrd (Prog 4,058) , Div 9,80 (Prog 9,71) , bestätigt Prog. Qiagens Corona-Test soll bis Montag der FDA vorgestellt werden Thyssenkrupp will Aufzugsparte an Konsortium um Advent für 17,2 Milliarden Euro verkaufen Erste Group Bank: Betriebsergebnisses 2019 bei 2,97 Mrd EUR / +8,7% Alstom will Doppeldecker-TGV an die Bahn verkaufen (Wiwo) Saint-Gobain steigert Betriebsgewinn stärker als erwartet - Virus verunsichert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

