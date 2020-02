Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Lagarde: EZB beobachtet Ausbreitung Coronavirus sehr genau

Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachtet nach den Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde genau die Ausbreitung des Coronavirus, hat sich aber bisher noch keine Meinung über bilden können, ob es langfristige Auswirkungen für die Inflation habe werde. "Am diesem Punkt sind wir sicherlich noch nicht", sagte Lagarde der Financial Times am Donnerstag. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane sagte bei einer Rede in London, je schneller die Ausbreitung des Virus eingedämmt werde, desto geringer würden seine makroökonomischen Wirkungen ausfallen.

Deutsche Importpreise im Januar gesunken

Die Importpreise in Deutschland sind im Januar entgegen den Erwartungen gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, fiel der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent. Ökonomen hatten dagegen einen Anstieg von 0,3 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahr wurde ein Importpreisrückgang von 0,9 Prozent registriert, der deutlicher als die erwarteten 0,2 Prozent ausfiel. Damit setzt sich der seit Mai 2019 gesehene kontinuierliche Preisrückgang fort.

US-Nobelpreisträger Shiller hält Rezession für möglich

Der US-Nobelpreisträger für Ökonomie, Robert Shiller, warnt vor den schwerwiegenden Folgen der Corona-Epidemie. "Die direkten Effekte auf die Weltwirtschaft halten sich zwar erst einmal in Grenzen. Aber das Virus hat plötzlich ein Bewusstsein für die weitaus größeren Risiken geschaffen, die die globalen Finanzmärkte belasten werden", sagte Shiller dem Handelsblatt.

Saudi-Arabien reduziert Ölexporte nach China - Kreise

Saudi-Arabien will im kommenden Monat mindestens 500.000 Barrel weniger Rohöl pro Tag an China liefern. Grund hierfür sei, dass die dortigen Raffinerien ihre Produktion weiter zurückfahren, um der schwachen Nachfrage aufgrund der Coronavirus-Epidemie zu begegnen, wie von mit der Angelegenheit vertrauten Personen zu erfahren war. Die Kürzungen könnten "sogar noch über die kommenden Monate anhalten", hieß es weiter.

Coronavirus erreicht Norddeutschland

Das neuartige Coronavirus hat inzwischen auch Norddeutschland erreicht. In Hamburg wurde in der Nacht zum Freitag der erste Ansteckungsfall bestätigt. Insgesamt 20 andere neue Infektionen wurden seit dem Vorabend zudem in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern bekannt gegeben. Die Bundesärztekammer rief Bürger mit lediglich leichten Erkrankungen zur Vermeidung von Arztbesuchen auf, um Kapazitäten für mögliche Corona-Patienten freizuhalten.

Auch Bayern meldet weiteren neuen Coronavirus-Fall

Nach Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg hat auch Bayern einen neuen Fall des neuartigen Coronavirus gemeldet. Es handele sich um einen Mann aus Mittelfranken, der Kontakt mit einem später positiv getesteten Italiener gehabt habe, erklärte das bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstagabend.

UN-Sicherheitsrat will wegen Coronavirus Nordkorea-Sanktionen etwas lockern

Der UN-Sicherheitsrat will Ausnahmen von den gegen Nordkorea verhängten Wirtschaftssanktionen erlauben, um dem verarmten Land im Kampf gegen das neuartige Coronavirus zu helfen. Der zuständige Sanktionsausschuss des Sicherheitsrats billigte am Donnerstag die Lieferung medizinischer Ausrüstung an das Land, wie der deutsche Botschafter Christoph Heusgen mitteilte. Angaben zur Art dieser Ausrüstung machte er nicht.

Spahn: Deutschland stellt WHO 50 Millionen Euro gegen Coronavirus zur Verfügung

Deutschland stellt der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 50 Millionen Euro für die Bekämpfung des Coronavirus zur Verfügung. Das erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag in Berlin. Derzeit sei zu beobachten, "wie schnell sich ein solches Virus in einer vernetzten Welt verbreiten kann". Da liege es auch im deutschen Interesse, anderen Ländern bei der Eindämmung zu helfen, hob Spahn hervor.

Ankara: Werden Fluchtbewegung nach Europa nicht aufhalten

Die türkische Regierung will syrische Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa nach eigenen Angaben nicht mehr aufhalten. Die Türkei werde die Grenzen nicht länger für Flüchtlinge schließen, "die nach Europa wollen", sagte ein ranghoher Regierungsvertreter am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Bereits zuvor hatten türkische Medien berichtet, die Türkei habe ihre Grenzen zu Griechenland und Bulgarien "geöffnet".

Militärkonflikt zwischen Türkei und Assad-Regierung eskaliert

Der militärische Konflikt zwischen der Türkei und der Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad ist dramatisch eskaliert. Bei Luftangriffen auf Stellungen der türkischen Armee in der nordwestsyrischen Provinz Idlib wurden nach türkischen Angaben mindestens 33 Soldaten getötet. Als Vergeltung griff die türkische Armee in der Nacht zum Freitag Stellungen der Assad-Truppen an. Die UNO und die Nato riefen die Konfliktparteien zur raschen Deeskalation auf.

Gouverneur: 22 türkische Soldaten bei Luftangriffen in Idlib getötet

Bei Luftangriffen in der nordsyrischen Provinz Idlib sind nach türkischen Behördenangaben 22 türkische Soldaten getötet worden. Mehrere weitere Soldaten seien verletzt worden, sagte der Gouverneur der türkischen Grenzregion Hatay, Rahmi Dogan, am Donnerstagabend im Fernsehen. Zuvor hatte Dogan von neun getöteten Soldaten gesprochen und die syrische Regierungsarmee für die Angriffe verantwortlich gemacht.

Moskau: Getötete türkische Soldaten hielten sich an Seite von "Terroristen" auf

Die in Nordsyrien getöteten türkischen Soldaten hielten sich nach Angaben Russlands zum Zeitpunkt des syrischen Luftangriffs an der Seite von "Terroristen" auf. Die 33 getöteten Soldaten hätten sich innerhalb der "Kampfeinheiten terroristischer Gruppen" in der Provinz Idlib befunden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag. Die Türkei habe die Anwesenheit seiner Streitkräfte in dem betroffenen Gebiet nicht mitgeteilt. Die türkischen Truppen "hätten sich dort nicht aufhalten dürfen", fügte das Ministerium hinzu.

CDU-Landesverband Nordrhein-Westfalen unterstützt Kandidatur von Laschet

Der Landesvorstand der CDU in Nordrhein-Westfalen hat sich hinter die Kandidatur von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet für den Bundesparteivorsitz gestellt. Der Landesvorstand entschied am Donnerstag, Laschet für die Wahl zum Parteivorsitzenden sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für die Wahl zu dessen Stellvertreter zu nominieren, wie der Landesverband am Donnerstagabend mitteilte. In geheimer Abstimmung habe das Team 93,1 Prozent der Stimmen erhalten.

Altmaier lud Steinkohle-Vertreter erneut zu Krisengespräch

Im Ringen um das Kohleausstiegsgesetz hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Betreiber von Steinkohle-Kraftwerken erneut zu einem Treffen geladen. Es war das zweite Krisengespräch in drei Wochen. Das Ministerium lobte, das rund zwei Stunden lange Treffen sei ein "konstruktiver Austausch" gewesen.

Britische Richterin vertagt Auslieferungsverfahren von Assange bis Mai

Das in Großbritannien laufende Auslieferungsverfahren gegen den Wikileaks-Gründer Julian Assange ist bis Mai vertagt worden. Ab Mitte Mai sollen die Anhörungen mit dreiwöchigen Zeugenvernehmungen fortgesetzt werden, wie die Vorsitzende Richterin Vanessa Baraitser am Donnerstag in London entschied. Im März und April werde es lediglich Termine aus Verfahrensgründen geben. Eine Entscheidung wird für spätestens August erwartet.

+++ Konjunkturdaten +++

GROßBRITANNIEN

Nationwide Hauspreisindex Feb +0,3% gg Vm; +2,3% gg Vj

GfK-Verbrauchervertrauen Feb -7 (Jan: -9)

GfK-Verbrauchervertrauen Feb PROGNOSE: -9

JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Feb +0,5% (PROG: +0,6%) gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Feb +0,4% gg Vj

Verbraucherpreise Tokio Feb -0,1% gg Vm

Einzelhandelsumsatz Jan -0,4% gg Vorjahr

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Jan -1,4% gg Vj

Arbeitslosenquote Jan 2,4% (PROG: 2,2%)

SÜDKOREA

Industrieproduktion Jan -1,3% (PROG: -1,7%) gg Vormonat

Industrieproduktion Jan -2,4% (PROG: -1,6%) gg Vorjahr

Index Frühindikatoren Jan 100,3 (Dez: 100,2)

