Warum tun wir uns das eigentlich an? Ich meine diese verrückte Achterbahn, die sich Aktienmarkt nennt. Ein neuartiges Virus und der DAX taucht von seinem Zwischenhoch mal eben um rund 8 % ab (Stand: 27.02.2020). Was soll erst passieren, wenn es wirklich ernst wird? Vulkanausbruch? Tsunami? Asteroideneinschlag? Und überhaupt: Sind wir nicht eigentlich angetreten, um mindestens so reich zu werden wie Tesla (WKN: A1CX3T)-Chef Elon Musk oder Amazon (WKN: 906866)-Gründer Jeff Bezos? Wenigstens im Ruhestand, ...

