Sie kennen schon gar keine Trennschärfe mehr zwischen live-live und live-on-tape, denn die "2 Herren mit Hund" sind seit eh und je erfolgreiche Medienprofis und tun was sie tun aus tiefstem Herzen. Jede Podcast-Aufzeichnung ist also immer love-on-tape sozusagen.Vergleichbar erfolgreich unterwegs in den Medien sind aber auch Entertainment-Koryphäen wie Joko Winterscheidt und Barbara Schöneberger. Was den Ersten jetzt zur GQ verschlagen hat und warum Letztere eine immens erfolgreiche Allrounderin ist - das analysieren Koch und Blasberg aktuell an ihren Podcast-Mikrofonen.Es treibt die beiden Herren mit Hund im gleichen Atemzug noch eine notwendigere Frage an, die in der neuen Folge unbedingt geklärt werden soll: Wie wird man überhaupt erfolgreich Medienmacher? Der Klassiker unter allen Medienmachern - Kai Blasberg, versucht zusammen mit seinem Podcast-Partner Thomas Koch einen donnernden Appell an den Nachwuchs loszutreten.Für die zwei ist nämlich absolut klar: Entscheidend ist erstens, welchen kernigen Charakter man in die Medienwelt mitbringt, an welcher Meinung man festhält und wie viele Ecken und Kanten es einem erlauben ein echtes Unikum zu sein. Im Grunde sind es die gleichen Legitimationsgrößen, die einen befähigen erfolgreich Medien zu machen, wie ein erfolgreicher Zahnarzt zu sein...Kai und Thomas richten sich an all diejenigen, die noch nicht angefangen haben "Irgendwas mit Medien zu machen", es aber es unbedingt noch machen wollen: "Frag Dich mal nach deinem Talent - Junger Mensch!".Jetzt unbedingt reinhören. Auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Podigee: podcastc82418.podigee.io/34-zwei-herren-mit-hund-28"Zwei Herren mit Hund" wird präsentiert von dwdl.de