LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Investmenthaus Bryan Garnier hat AB Inbev nach Zahlen von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 100 auf 63 Euro gesenkt. Analyst Nikolaas Faes berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie die "enttäuschenden" Resultate des Brauereikonzerns und die erheblichen Auswirkungen des Coronavirus-Ausbruchs in seinen Schätzungen. Durch den neuartigen Virus habe sich das Risikoprofil der Aktie plötzlich erheblich verschlechtert./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2020



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

