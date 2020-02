Unterföhring (ots) - 1975 trifft auf 2007: 32 Jahre liegen zwischen der Veröffentlichung ihres Blind Audition-Songs "Ich liebe das Leben" (Vicky Leandros) und dem Geburtsjahr von "The Voice Kids"-Talent Benedikta (12, München). Das Lied singt die Schülerin in der Musikshow am Sonntag, 1. März 2020, um 20:15 Uhr in SAT.1 aus einem ganz bestimmten Grund: "Es ist das Lieblingslied von unserer Familie." Mit ihrer außergewöhnlichen Song-Wahl und speziellen Stimmfarbe berührt Benedikta die Coaches. "Unfassbar. Du hast mich mit deiner Performance in meine Kindheit zurückgebeamt und mich direkt ins Herz getroffen! Ich musste echt heulen", zeigt sich Max Giesinger begeistert und schwärmt von ihrer besonderen Stimme: "Das klingt als wärst du 40 und hättest jahrelang Whisky gegurgelt. Das klingt so mega!" Sasha kann nur zustimmen: "Gänsehaut! Wie du das gesungen hast, mit so einer Leidenschaft und Besonderheit in der Stimme." Und auch Deine Freunde berührt die junge Münchnerin mit ihrem Auftritt: "Das war großartig! Bei diesem Song, mit dieser Sehnsucht in der Stimme, sieht man dich schon auf einem Schiff, mit einem weißen Taschentuch in der Hand, winkend davonfahren."Das sind die weiteren Talente in der zweiten "Blind Audition" von"The Voice Kids":Sila (12, Sersheim, Baden-Württemberg), Rune (14, Werder/Havel,Brandenburg), Mila (9, Karlsruhe, Baden-Württemberg), Yike (10,Berlin), Mayumi (12, Neu-Isenburg, Hessen), Tina (14,Unterschleißheim, Bayern), Nikita (14, Weilburg, Hessen), Rebeca (10,München, Bayern), Kathrin (11, Heppenheim, Hessen), Phil (13, Wabern,Hessen)."The Voice Kids" immer sonntags, um 20:15 Uhr in SAT.1Mehr Infos finden Sie unter http://presse.sat1.de/TVK2020Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 89 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Jasmina WeissTel. +49 89 9507 1126Jasmina.Weiss@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4533072