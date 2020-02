London (www.anleihencheck.de) - Im vergangenen Jahr belastete die Unsicherheit wegen des Brexits und der Handelskonflikte die Stimmung der Anleger stark, so Lidia Treiber, Director im Research von WisdomTree.Infolgedessen sei eine hohe Nachfrage nach eher traditionelleren Anlagen zu verzeichnen gewesen. Zur Mitte des ersten Quartals 2020 sehen wir uns mit einer neuen globalen Unruhe hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus im Laufe dieses Jahres konfrontiert, so die Experten von WisdomTree Europe. Die Epidemie habe erneut eine starke Nachfrage nach historisch sicheren Anlagen ausgelöst. Die Nachfrage sei derart hoch, dass man bei den Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen vor historischen Tiefständen stehe. Im Intraday-Handel habe die Rendite am 27. Februar 2020 bei 1,30 Prozent gelegen und damit das bisherige Rekordtief vom Sommer 2016 übertroffen. Angesichts dieser Niveaus könne man die Differenz zwischen den Renditen der zwei- und der zehnjährigen US-Anleihen heranziehen, um einen besseren Einblick das alte Barometer der wirtschaftlichen Gesundheit der US-Wirtschaft zu erhalten. Während dieses Barometer noch im August 2019 negativ gewesen sei, liege es derzeit per 25. Februar 2020 bei einem Spread von 13 positiven Basispunkten. ...

