Die Wiener Börse hat am Freitag neuerlich mit schweren Kursverlusten eröffnet. Der heimische Leitindex ATX rutschte um 9.15 Uhr 2,99 Prozent auf 2.760,75 Zähler ab. Damit lag er um 85,19 Punkte unter dem Donnerstag-Schluss (2.845,94). Bisher wurden 1.183.202 (Vortag: 419.259) Aktien gehandelt (Einfachzählung). Europaweit knüpften die Aktienmärkte an ihren sehr schwachen Vortag an. Der ATX war am Vortag ...

