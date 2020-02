FX/Zinsen: Panik? Noch nicht, aber bei "Pan ..." sind wir schon angelangt. Die Risikoaversion setzt sich Hand in Hand mit Zinssenkungsspekulationen immer mehr durch, die Auswirkungen der "Corona-Krise" werden auch an den Devisenmärkten immer deutlicher. "Zinssenkungsspekulation" ist vielleicht auch das falsche Wort und ist meinem Dino-Dasein geschuldet, "Notfallsmaßnahmen" wäre wohl angebrachter, denn wohin sollen EZB oder SNB die Zinsen noch senken um eine spürbare Wirkung zu erzielen? Wenn die Fed 1-2 Mal um je 25 Basispunkte senkt, Okay - aber in Euroland sind wir bereits am Ende des Geländes angelangt. Helikopter-Geld wäre noch im "Tool-Kit" und dann gäbe es natürlich noch die Möglichkeit von QE ("Quantitative Easing") - extra-spicy, ...

