Euro/USD-Puts mit 136%-Chance bei Kursrückgang auf 1,077 USD

Laut dem UBS-KeyInvest Daily Trader könnte die Erholung bei Euro/USD (ISIN: EU0009652759) bald beendet sein. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit Anfang Dezember in einem neuen fallenden Trendkanal. Innerhalb dieses Kanals versuchte das Währungspaar am 27. Dezember einen Ausbruch über den wichtigen 200er-EMA bei USD 1.115. Der Anstieg gelang bis USD 1.123 am 31. Dezember. Ein nachhaltiger Durchbruch über den 200er-EMA hätte die Lage für EUR/USD langfristig aufgehellt und weiter steigende Kurse vermuten lassen. Aber der Ausbruch währte nur kurz, in der Folge ging es stetig bergab. Am 17. Januar wurde bei USD 1.111 der 50er-EMA aufgegeben, der als kurzfristiger Richtungsgeber gilt und damit ein deutliches Schwächesignal generierte. EUR/USD sackte dann auch bis USD 1.077 am 20. Februar ab. Aktuell befindet sich EUR/USD in einer Erholung und erreichte am Vortag das bisherige Verlaufshoch bei USD 1.100.

Ausblick: Das Währungspaar bleibt aber weiter angeschlagen. Die aktuelle Erholung ist als normale Aufwärtskorrektur im bestehenden Abwärtstrend zu sehen. Die Short-Szenarien: EUR/USD erreicht bei USD 1.100 sein Korrekturhoch knapp über dem 50er-EMA. In der Folge sackt EUR/USD wieder nach unten ab und nimmt den übergeordneten Abwärtstrend wieder auf. Dabei sollte in der nächsten Abwärtswelle das Verlaufstief vom 20. Februar bei USD 1.077 angelaufen und schließlich dem Trend folgend unterschritten werden. Die nächste Anlaufzone wäre dann die massive Unterstützung im Wochenchart bei USD 1.057."

Wenn Euro/USD-Aktie in nächster Zeit auf 1,077 USD zurückfällt, dann werden Short-Hebelprodukten hohe Erträge ermöglichen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 1,09 USD

Der Goldman Sachs-Put-Optionsschein auf Euro/USD mit Basispreis bei 1,09 USD, Bewertungstag 3.4.20, BV 100, ISIN: DE000GA7U2S8, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,1035 USD mit 0,68 - 0,69 Euro gehandelt werden.

Gibt der Euro/USD-Wechselkurs in spätestens einem Monat auf 1,077 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 1,63 Euro (+136 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 1,1275 USD

Der UBS-Open End Turbo-Put auf die Euro/USD-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 1,1275 USD, BV 100, ISIN: DE000UY6MNK9, wurde beim Euro/USD-Kurs von 1,1035 USD mit 2,20 - 2,21 Euro taxiert.

Gibt der Euro/USD-Kurs in nächster Zeit auf 1,077 USD nach, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Puts - unter der Voraussetzung, dass der Wechselkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 4,68 Euro (+111 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Euro/USD oder von Hebelprodukten auf Euro/USD dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de