Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.02.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 200 (230) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 845 (855) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1000 (1130) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 810 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1425) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 5 (6) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1900 (2240) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 1600 (1060) PENCE - 'BUY' - CS CUTS UNITED UTILITIES TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 920 (860) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 100 (150) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP RAISES MONDI PLC TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - TARGET 1900 (1800) PENCE - GOLDMAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4550 (4900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INCHCAPE PRICE TARGET TO 550 (590) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 7700 (8500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VESUVIUS PRICE TARGET TO 549 (593) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1325 (1260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 250 (300) PENCE - 'REDUCE' - LIBERUM RAISES MCCOLL'S RETAIL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 45 PENCE - RBC CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5000 (5300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS RPS GROUP PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 5800 (6100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS WPP PRICE TARGET TO 1135 (1175) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 4465 (4365) PENCE - 'NEUTRAL'



