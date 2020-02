Dank der viele Sturmtiefs hat dieser Monat Februar einen neuen Windkraft-Rekord aufgestellt. Mit 21 Milliarden Kilowattstunden Strom haben die Windkraft-Anlagen in einem Monat so viel Strom erzeugt wie zwei Kernkraftwerke im ganzen Jahr. Der Februar setzt einen neuen Windkraft-Rekord: Bis Monatsende werden voraussichtlich 20,9 Milliarden kWh Strom aus Windkraftanlagen erzeugt worden sein. Davon entfallen 17,9 Mrd. kWh auf Windkraftanlagen an Land, offshore steuert 3,0 Mrd. kWh bei. Das zeigen erste ...

