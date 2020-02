POTSDAM (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz als "Meilenstein" für den Standort Deutschland bezeichnet. Altmaier sagte am Freitag beim Besuch eines mittelständischen Unternehmens in Potsdam, seit einigen Jahren sei der Mangel an Fachkräften eine der größten Wachstumsbremsen für die deutsche Wirtschaft. Dies solle auch mit dem Gesetz, das an diesem Sonntag in Kraft tritt, verbessert werden. Es soll den Zuzug qualifizierter Fachkräfte vor allem aus Nicht-EU-Staaten erleichtern.



Altmaier sagte, ihm komme es darauf an, dass das Gesetz möglichst unbürokratisch und schnell dazu führe, dass benötigte Fachkräfte nach Deutschland kämen. Fehler der Zuwanderungspolitik der 1960er und 1970er Jahre in Deutschland sollten vermieden werden./hoe/DP/eas