Ich habe mich dieser Tage mit vielen Anlegern unterhalten, da geht es um Taktik und Ängste. Ich selbst verkaufe nichts, behalte aber fürs Erste die hohe Cashquote von mehr als 50 Prozent. Habe nun sogar die WWE wieder genommen. Ich bin mit den Positionen durchaus Corona-gefährdet, eine Do&Co und eine WWE sind Event-lastig und weitere Absagen würden weh tun. Und dann gibt es auch noch fatalistische Logiker wie diesen Herrn hier, den ich namentlich nicht nenne. "Ich kaufe alles, entweder Corona killt uns, dann ist eh alles wurscht oder es geht wieder weg und die Kurse explodieren". So wirklich short gehen tut keiner in meinem Umfeld, da am aktuellen Geschehen dann etwas Positives zu finden, ist nicht leicht. Wenn, dann ist es die KESt, denn um diese zu zahlen, ...

